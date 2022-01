1 di 6: Listino Prezzi Suzuki 2022

La casa giapponese aggiorna il Listino Prezzi Suzuki Moto 2022 in vigore dal vigore dal 1 gennai 2022. Il nuovo listino della Casa di Hamamatsu comprende i modelli in gamma e tutte le novità presentate recentemente all’EICMA di Milano tra cui: GSX-S950 e GSX-S1000 GP Edition/SERT Edition, Katana 2022, V-Strom 650 MY 2022, GSX-S1000GT, Burgman 400 2022,

Vediamo insieme i prezzi delle moto e degli scooter, e quali potrebbero essere le offerte moto Suzuki più interessanti.

Nelle prossime pagine troverete il listino completo, diviso per tipologia di mezzo, in modo da essere di facile lettura per tutti.