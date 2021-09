Tutte le informazioni sul servizio di scooter sharing Cityscoot Milano che propone anche tariffe a pacchetti prepagati.

Cityscoot Milano vanta prezzi e tariffe particolarmente vantaggiose se si tiene conto che il servizio è presente attualmente in quasi l’intera area urbana di Milano, unica città italiana nella quale è presente il servizio. La copertura di Cityscoot a Milano è in aumento con gli scooter elettrici bianchi e azzurri parcheggiati in punti strategici della città.

Con una flotta di motorini 100% elettrici, compresi i veicoli per la manutenzione e la ricarica delle batterie, Cityscoot Milano rende la città meno rumorosa e meno inquinata, contribuendo a modificare le abitudini di spostamento dei cittadini a favore di mezzi più ecologici e sostenibili.

Cityscoot Milano: quale patente è necessaria?

Il servizio può essere usufruito da tutti i maggiorenni in possesso di una delle seguenti patenti: patente AM, patente A1, patente A2, patente A o patente B.

Cityscoot Milano: come funziona

I mezzi in condivisione Cityscoot Milano sono disponibili per il noleggio 7 giorni a settimana, 24 ore su 24, in tutta la “Zona Cityscoot” in cui i mezzi potranno essere noleggiati. E’ possibile utilizzarli anche al di fuori di questa zona delimitata, purché al termine del servizio vengano riportati al suo interno, nelle aree di parcheggio consentite ai veicoli a due ruote. Il servizio è disponibile per i maggiori di 18 anni. Il sistema di prenotazione è interamente connesso: non servono chiavi, carte di credito o terminali di ricarica.

Vediamo con funziona in sintesi:

E’ necessario scaricare l’app Cityscoot sul proprio smartphone, Android o iPhone, e usarla per localizzare lo scooter disponibile più vicino, verificare la situazione della batteria Si può prenotare lo scooter elettrico gratuitamente per 10 minuti, così da avere il tempo di raggiungerlo. Per sbloccare lo scooter è possibile utilizzare l’app o il display dello scooter e inserire il codice a 4 cifre ricevuto al momento della conferma di prenotazione sulla tastiera dello scooter, e avviare così il noleggio. Una volta a destinazione, è sufficiente parcheggiare in un spazio pubblico autorizzato alle due ruote all’interno dell’area di servizio Cityscoot e terminare il noleggio dall’app o direttamente dallo scooter.

Il casco di Cityscoot Milano

Il casco omologato è disponibile nel sottosella. dello scooter elettrico. Sono presenti anche cuffiette telate per tutelare l’igiene personale. Ovviamente è possibile portarne di proprie. Non è fornito invece un secondo casco Cityscoot per un passeggero. Cityscoot Milano in due: si può? E’ possibile viaggiare in due su Cityscoot se il passeggero indossa il proprio casco è consentito. Il conducente deve essere la persona iscritta al servizio, non è possibile fare viceversa.

Cityscoot Milano: prezzi e tariffe

Non c’è nessun costo di abbonamento: il noleggio di un Cityscoot è addebitato al minuto, dal primo minuto. CityRider è la tariffa base a cui si ha accesso al momento della registrazione di 0,29 € al minuto, dal primo minuto.

Acquistando i minuti in anticipo, si possono beneficiare di sconti. Vediamo i pacchetti proposti:

CityRider 250 : vengono accreditati 250 minuti al costo di 52,50 €, con costo al minuto di 0,21 €.

: vengono accreditati 250 minuti al costo di con costo al minuto di CityRider 100 : vengono accreditati 100 minuti al costo di 22 €, con costo al minuto di 0,22 €.

: vengono accreditati 100 minuti al costo di con costo al minuto di CityRider 50: vengono accreditati 50 minuti al costo di 11,50 €, facendo scendere il costo al minuto a 0,23 €.

I noleggi sono addebitati nel tuo saldo dei minuti prepagati, quando i minuti CityRider 50, 100 o 250 sono esauriti viene applicata automaticamente la tariffa base CityRider.

