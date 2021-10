Aperti i pre-ordini per Helbiz One, designed by Pininfarina e made in Italy: il primo monopattino destinato alla vendita di Helbiz

Helbiz ha aperto pre-ordini per Helbiz One, il primo monopattino destinato alla vendita di Helbiz, nato dalla collaborazione con Pininfarina. Come avevamo anticipato qualche mese fa, Helbiz One è un progetto globale che riguarda tutti i mezzi della micromobilità elettrica, green e condivisa di Helbiz.

Helbiz One sarà disponibile nel corso del 2022, con una previsione di circa 60 mila unità destinate alla vendita nel primo anno. Un prodotto che dimostra come le competenze e il design made in Italy siano in grado di progettare una micromobilità elegante e distintiva.

Tra le caratteristiche tecniche di Helbiz One: peso di circa 15 kg, ammortizzatori anteriore e posteriore, motore da 500 W, luce posteriore a led, indicatori di direzione luminosi integrati, display a led, sistema bluetooth, app dedicate per smartphone e 3 modalità di guida: eco, city e sport.

Helbiz One è disponibile in pre-ordine a questo link ad un prezzo di 1,299 dollari ed è pre-ordinabile con un anticipo di 15 dollari, completamente rimborsabili in qualunque momento. Inoltre, per coloro che aderiranno è inclusa l’assicurazione. Sarà inoltre possibile configurare il proprio monopattino elettrico con l’avvicinarsi dell’inizio della produzione, prevista per il 2022. Le prime unità saranno destinate al mercato americano.

